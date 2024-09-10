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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını U19 Takımıyla sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını U19 Takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını U19 Takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bordo-mavililer, U-19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş trabzon Güncel Spor

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