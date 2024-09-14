Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki son antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki son antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Beşiktaş ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.