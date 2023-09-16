Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki son antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Beşiktaş ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak.
Kaynak: AA / Spor