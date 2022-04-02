Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
AA - Gazi Nogay - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
AA / Gazi Nogay - Spor