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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Gazi Nogay - Spor
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

AA / Gazi Nogay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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