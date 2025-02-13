Trabzonspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalan 19 yaş altı takımının antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.