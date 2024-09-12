- Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına 20 dakikası açık olan çalışmaya, tedavileri süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Salonda kısa bir çalışma yapan bordo-mavililer, daha sonra koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Anterman öncesinde ise Trabzonspor, basın mensuplarına tam kadro ile poz verdi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.