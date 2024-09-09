Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımda yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda, ısınma hareketleri, koordinasyon çalışması ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda yer alan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun, topla yüksek şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON