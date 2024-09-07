Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Kombine hücum çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.