Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan bazı oyuncular katılmadı. Yeni transferler Nicolas Pepe ve Paul Onuachu da takımla ilk antrenmanlarına çıktı.