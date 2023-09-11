Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan bazı oyuncular katılmadı. Yeni transferler Nicolas Pepe ve Paul Onuachu da takımla ilk antrenmanlarına çıktı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Fernandez katılmadı.
Yeni transferler Nicolas Pepe ve Paul Onuachu da bordo-mavili takımla ilk antrenmanlarına çıktı.
Antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleştirilirken daha sonra sahada pas çalışması yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.