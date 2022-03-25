Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önce salonda, ardından da sahada teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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