Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, kuvvet ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, salonda kuvvet, sahada taktik çalıştı.
Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.