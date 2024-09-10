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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla sürdürülecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor Beşiktaş Güncel Spor

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