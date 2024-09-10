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Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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