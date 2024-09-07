Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Kombine hücum çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyunla sona erdi.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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