Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına kuvvet ağırlıklı yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından istasyonlu kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.