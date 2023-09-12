Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışması ve pozisyon oyunu gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyunu ile devam eden antrenman, yarı alanda maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor