Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışması ve pozisyon oyunu gerçekleştirildi.