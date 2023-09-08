Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.