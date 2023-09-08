Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi.
Dar alanda oyun ve yarı alandaki maçla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor