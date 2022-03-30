Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda pas çalışması gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title