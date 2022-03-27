Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı.
Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.