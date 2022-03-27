Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor - Haberler

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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