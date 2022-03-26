Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.