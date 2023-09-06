Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda fitness ve aerobik çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Berat Ayberk Özdemir, Trezeguet ve Joaquin Fernandez'in de çalışmalara katıldığı belirtildi.