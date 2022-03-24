Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 3 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.