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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 3 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 3 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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