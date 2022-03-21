Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak - Haberler

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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri yarın satışa sunulacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 3 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 3 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları, kale arkası tribün için 350 lira, Fırtına tribün için 450 lira, Doğu tribün için 650 lira, Batı tribün için 750 lira, VIP Silver için bin 750 lira, VIP Gold için 2 bin 500 lira, VIP Platinum için de 3 bin 250 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı kaydedildi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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