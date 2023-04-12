Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazar saat 20.30'da Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: VIP Platinum: 800 TL

2. Kategori: VIP Gold: 400 TL

3. Kategori: VIP Silver: 250 TL

4. Kategori: Batı: 90 TL

5. Kategori: Doğu: 75 TL

6 ve 7. Kategoride yer alan 'Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası' tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletini tek maçlık kulübü devir etmeleri halinde;

6. Kategori: Yavru Fırtına: 75 TL

7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: 75 TL üzerinden ayrıca satışa sunulacak. - TRABZON