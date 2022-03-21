Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor - Haberler

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Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa sunuluyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Platinum: 3.250 TL

VIP Gold: 2.500 TL

VIP Silver: 1.750 TL

Batı: 750 TL

Doğu: 650 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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