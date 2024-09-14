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Trabzonspor, Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, yarın Beşiktaş ile 140. kez karşı karşıya gelecek. Maç öncesi istatistiklere göre, iki takım arasında; Trabzonspor'un evinde 24 galibiyeti, Beşiktaş'ın ise 15 galibiyeti bulunuyor. Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ezeli rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını siyah-beyazlılar, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 192 kez fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 158 gol kaydetti.

Ligde 103. randevu

İki ekip, Süper Lig'de 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki lig maçları

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 8'si yeni stadyumda oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı.

Şenol Güneş 11 yıllık aranın ardından ilk kez sahaya çıkıyor

Trabzonspor'a 11 yıl aradan sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavili takımın başında ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcı Karadeniz ekibini yarışın içinde tutmak için zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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