Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek hak ettiği galibiyeti aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve maçı domine ettiklerini söyledi. Bjelica, takımın geniş ve iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

- Nenad Bjelica : "Hak ederek kazandık"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti hak ederek kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, düzenlenen basın toplantısında hak ederek kazandıkları bir maç olduğunu belirterek, "90 dakikanın tamamında maçı domine eden takımdık. Belki ilk 20 dakikalık bölümünde maçın önemini stadyum tamamen dolu olduğunu düşünüldüğünde biraz endişeli takım vardı. Ama sonrasında oyunla galibiyet elde ettik. Hem taraftar, kulüp ve kulüp çalışanları adına çok mutluyum. Onlarla beraber çok büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi

Kendileri için ligin yeni başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Hırvat teknik adam, "Transferde aramıza yetenekli oyuncular kattık. Takım içinde rekabeti arttırdık. 21 kişilik maç kadromuz vardı. 5 oyuncuyu dışarda bırakmak zorunda kaldık. Diğer 3 oyuncu sakattı. Geniş iyi kadromuz olduğunu gösteriyor. Takıma faydalı durum. Kamp boyunca bütün takım arkadaşları olarak çok çalıştık. Çok iyi çalışma örneği, fedakarlık yaptılar, şimdi bunun meyvelerini alma zamanı" şeklinde konuştu

Bjelica, sakat oyuncuların takıma ne zaman döneceğine ilişkin soruya ise, "Abdülkadir Ömür kasığında ağrı hissetti, ikinci yarı oyuna devam ettirmedik. Onuachu, bileğinde ağrı hissetti devam etmek istedi. Ağrı artınca devam edemeyeceğini gördük ve oyundan aldık. Pepe, takım antrenmanı yapma fırsatı bulamamıştı. Geçen sezon önemli bölümde sakat geçirdi. Hazırlanması için bir süreye ihtiyacı olacak. En kısa sürede aramıza katmaya çalışacağız. Hüseyin, 5 hafta toparlanma süresi olacak. Fernandez, bir sonraki milli arada takımla çalışmalarına katılacak. Orsic de şubat ayında takıma katılacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Bjelica, "Acı çekmeniz normal. Bugün çok motive, agresif elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan takım gördük. Bu oyunu sürdürdüğümüzde rakip tanımadan her maçı kazanmaya oynayacağımızı düşünüyoruz. 3 gol attığımız için değil güçlü takıma karşı galip geldiğimiz için de mutluyuz. Acı çekerek fedakarlıkla kazanıyorsunuz. Oynadığınız bütün müsabakalarda acı çekmeden kazanamazsınız" şeklinde konuştu.