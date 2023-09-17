Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Onuachu, Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.