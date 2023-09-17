Haberler

Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Onuachu, Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in vuruşunda Mert, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Mendy'in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza sahası içine yerden pasında Visca, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in solundan ağalarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özarlı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Larsen dk. 72), Mendy, Bakasetas, Bardhi (Fountas dk. 85), Abdulkadir Ömür (Trezeguet dk. 46), Visca (Berat Özdemir dk.72), Onuachu (Enis Destan dk. 46)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Denswill, Göktan Gürpüz, Tekliç

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Onur Bulut (Masuaku dk. 46), Salih Uçan (Zaynutdinov dk. 79), Hadziahmetovic, Ante Rebic (Muleka dk. 46), Fernandes, Rashica (Ghezzal dk. 67), Cenk Tosun (Aboubakar dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Bailly, Onana

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Onuachu (dk. 29), Bakasetas (dk. 41), Visca (dk. 61) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mendy, Eren Elmalı, Enis Destan, Bakasetas (Trabzonspor), Rosier (Beşiktaş) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Eren Elmalı Trabzonspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

title