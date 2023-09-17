Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Onuachu, Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in vuruşunda Mert, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Mendy'in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza sahası içine yerden pasında Visca, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in solundan ağalarla buluşturdu. 3-0
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özarlı
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Larsen dk. 72), Mendy, Bakasetas, Bardhi (Fountas dk. 85), Abdulkadir Ömür (Trezeguet dk. 46), Visca (Berat Özdemir dk.72), Onuachu (Enis Destan dk. 46)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Denswill, Göktan Gürpüz, Tekliç
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Onur Bulut (Masuaku dk. 46), Salih Uçan (Zaynutdinov dk. 79), Hadziahmetovic, Ante Rebic (Muleka dk. 46), Fernandes, Rashica (Ghezzal dk. 67), Cenk Tosun (Aboubakar dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Bailly, Onana
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Onuachu (dk. 29), Bakasetas (dk. 41), Visca (dk. 61) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Mendy, Eren Elmalı, Enis Destan, Bakasetas (Trabzonspor), Rosier (Beşiktaş) - TRABZON