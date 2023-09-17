Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Onuachu ve Bakasetas'ın golleriyle Trabzonspor ilk yarıyı önde tamamladı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özarılı
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Bardhi, Onuachu
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Fernandes, Salih Uçan, Rashica, Rebic, Cenk Tosun
Goller: Dk. 29 Onuachu, Dk. 41 Bakasetas ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
10. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top yandan auta gitti.
14. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza alanı yakın mesafede sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.
29. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, arka direkte uygun durumda Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok'un solundan filelere gönderdi: 1-0.
41. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok'un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu: 2-0.
45+2. dakikada Mendy'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok'u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.