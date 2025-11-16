Trabzonspor, Beşiktaş'a 98-84 Mağlup Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş Gain'e 98-84'lik skorla mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. İlk periyodu 31-15, devreyi 50-36 geride kapatan bordo-mavililer, üçüncü çeyreği de 78-63 geride tamamladı. Trabzonspor, son periyottaki çabasına rağmen mücadeleden 98-84'lük skorla mağlup ayrıldı. - TRABZON