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Trabzonspor Beraberlikler Serisini Kıramadı

Trabzonspor Beraberlikler Serisini Kıramadı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ligdeki 5 maçta da beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, tarihindeki benzer sezonlardan izler taşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, beraberlikler serisini kıramadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı 5 maçta sahadan beraberliklerle ayrıldı. Üst üste aldığı beraberliklerle 10 puan kaybeden Karadeniz ekibinin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 13 çıktı.

Ligde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı Sivasspor maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, İhsan Derelioğlu idaresinde ise Eyüpspor ile golsüz berabere kalmıştı. Avcı'nın ardından takımın başına geçen Şenol Güneş'in bordo-mavilileri de Beşiktaş maçından 1-1, Kayserispor müsabakasından 2-2 ve son olarak da Gaziantep FK karşılaşmasından 0-0 beraberlikle ayrılarak bu seriyi kırmayı başaramadı.

1974-1975 ve 2014-2015 sezonlarına benzer tablo

Trabzonspor, 1974-1975 sezonunda ilk 6 haftada galibiyet yüzü görememişti. Karadeniz ekibi, o dönemde de benzer bir şekilde 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle lige kötü bir giriş yaptı. 2014-2015 sezonuna ilk 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle giriş yapan Trabzonspor, 6. haftada ilk galibiyetini elde edebilmişti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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