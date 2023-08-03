Trabzonspor Belgeseli 'İnadıyla Şampiyon'un Gösterimi Ertelendi

Trabzonspor'un 2021-22 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan ve yarın Trabzon sinemalarında gösterime girmesi planlanan 'İnadıyla Şampiyon' belgeselinin çıkış tarihi 15 Eylül'e ertelendi.

Süper Lig tarihinde son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'un şampiyonluklarını ve kupa yolculuğunu anlatan 'İnadıyla Şampiyon' belgesel filmi tamamlandı. Dün ilk kez basının karşısına çıkan ve yarın Trabzon sinemalarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin gösterimi ertelendi. Trabzonspor kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'İnadıyla Şampiyon' filminin Trabzon gösteriminin, Türkiye ve Avrupa'da aynı anda yayınlanacağı tarih olan 15 Eylül 2023'e ertelendiği açıklandı.