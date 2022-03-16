Trabzonspor, bayrak asarken vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı
AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor Kulübü, Sakarya'da Trabzonspor bayrağı asarken evinin çatısından düşerek vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
SAKARYA (AA) - Trabzonspor Kulübü, Sakarya'da Trabzonspor bayrağı asarken evinin çatısından düşerek vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
AA / Selçuk Kılıç - Spor