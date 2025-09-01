Trabzonspor, Batista Mendy'yi Sevilla'ya Kiraladı

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Batista Mendy, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya kiraladı.

Bordo-mavili Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batista Adelino Mendy'nin, Sevilla FC'ye satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sevilla FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250.000 Euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla FC, Kulübümüze, 7.000.000 Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250.000 Euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir." denildi. - TRABZON