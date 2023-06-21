Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu 3 Temmuz'da başlıyor

Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu faaliyetleri 3 Temmuz'da başlayacak. Kayıtlar TS Club mağazaları ve Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak. 6-16 yaş arası kız ve erkek çocukları kayıt yaptırabilecek. Başarılı bulunan öğrenciler kulübün altyapısına dahil edilecek.

Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu faaliyetlerine 3 Temmuz'da başlayacak.

Bordo-mavili kulübün amatör branşlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, yaptığı açıklamada, basketbol okulu faaliyetlerine yeniden başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Köz, kayıtların TS Club mağazaları ve Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti

"Basketbol yaz okulumuza 6-16 yaşları arasındaki kız ve erkek çocukları kayıt yaptırabilirler. Sporcularımız, Hayri Gür Spor Salonu'nda haftada üç gün yapılacak antrenmanlara kulübümüz tarafından organize edilen servislerle belirlenen saat ve güzergah üzerinden ulaşımlarını sağlayabilecekler. Faaliyetlerin bitimiyle birlikte teknik heyetimiz tarafından başarılı bulunan öğrenciler kulübümüzün altyapısına dahil edilecektir."