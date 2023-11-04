Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, VAR kararlarına tepki gösterdi

- Ertuğrul Doğan : "Artık bu düzenin net bir şekilde değişmesi gerekiyor"

İSTANBUL - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçındaki VAR kararlarına tepki göstererek, düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Video Yardımcı Hakem kararlarına tepki gösterdi. Sözlerine Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederek başlayan Doğan, "Biz de kendilerini Trabzon'da aynı şekilde ağırlayacağız. Trabzonspor bugün sahada iyi mücadele etti. Fenerbahçe de gereken mücadeleyi ortaya koydu. Fakat Türk Futbolu'nda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz hareketler oluyor, inanılmaz VAR kararları oluyor. Ben daha önce konuşmak istemedim ama bazı şeyleri zorluyorlar. Trabzonlular öyle zorlanacak insanlar değiliz. Artık bu ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'da oturan arkadaş bundan sonra hakemlik yapabilecek mi? Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onayı ve rızasıyla yapacak bunu da merak ediyorum. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda, orada da bir hakem sahtekarlığı; saha kenarına geliyor hakem 'Ben gördüm' diyor, vurduğunu, dirsek attığını söylüyor. Ama pozisyonda dirsek diye bir şey yok. Biz bu hakemlere güveniyoruz. Bu dediklerim bizim için değil, Fenerbahçe için, Galatasaray için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse, kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şeyi istemiyorum. Onlar da istemiyor biliyorum. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar? Artık federasyonun bu işe dur demesi gerekiyor. Kontrolünü kaybettiği belli, kontrolünü tekrar sağlamak istiyorsa bu işi kesecek. Bu kadar olmaz, sen VAR'da nereye bakıyorsun? Nasıl insanlarsınız, hiç mi utanma duygunuz yok. Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Bugün bizim başımıza gelenler, yarın Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın başına gelir. Artık bu düzenin net bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yoksa çok daha büyük kaoslarla karşı karşıya geliriz" ifadelerini kullandı.