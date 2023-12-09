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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF ve MHK'yı eleştirdi

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirerek, bu düzenin mutlaka yıkılması gerektiğini söyledi. Doğan, yaptığı açıklamada, Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesinin çok zor olmadığını belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHK tarafından Bandırmaspor-Kocaelispor maçında hakem Mete Kalkavan'a görev verilmesine tepki göstererek, "her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, MHK'ya tepki göstererek, "Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi aslında gerçekten çok zor değil. Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor. Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışan dostlarımıza yazık oluyor. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi; artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulmasıgerekiyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu Ertuğrul Doğan Trabzonspor Futbol Spor Güncel Haberler

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