Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Hakem Halil Umut Meler'e Tepki Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan değerlendirmelerde bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in performansına tepki gösteren Doğan, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu (MHK) artık adaletin gereğini yapmalı" diye konuştu. - TRABZON