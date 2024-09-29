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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Hakem Halil Umut Meler'e Tepki Gösterdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Hakem Halil Umut Meler'e Tepki Gösterdi
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, müsabaka sonrası hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştirerek adalet çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan değerlendirmelerde bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in performansına tepki gösteren Doğan, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu (MHK) artık adaletin gereğini yapmalı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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