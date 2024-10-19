Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ekonomik Açıklamalar

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda bordo mavili kulübün ekonomik yapısı ve bankalar birliğinden çıkış süreciyle ilgili bilgiler paylaşılarak sunum yapıldı. Toplantıda Trabzonspor'un güncel net borcunun 3 milyar 150 milyon liraya düşürüldüğü duyuruldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un son zamanlardaki en önemli gündeminin Bankalar Birliği'nden çıkışları olduğunu söyleyerek "Trabzonspor için çok çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da inşallah Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini gerçekleştirecektir. Bizim kulübümüzün mali yapısı açısından son derece önemliydi. Yaklaşık olarak 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk" dedi.

'TRABZONSPOR'UN ASIL PROBLEMİ GELİR GİDER DENGESİ ARASINDAKİ SIKINTI'

Trabzonspor'un asıl probleminin gelir-gider dengesi arasındaki sıkıntı olduğunu kaydeden Doğan, "Kulübümüzün asıl problemi gelir-gider dengesi arasındaki sıkıntı. Yani Trabzonspor'un acilen geliştireceği projelerden elde edeceği gelirlerle yıllık gelirini yukarı taşımak zorunda. Yoksa biz planlamalarımızı yine gerçekleştirdik diyelim, önümüzdeki yıl Trabzonspor'u borçsuz hale getirdik ki bugüne kadar bunları yaptık, bundan sonra da aynı performansla devam edersek yaparız ama çok bir şey değişmeyecek. İşin gerçeği bu. Bir taraftan Trabzonspor gelirlerini artırması lazım. Şöyle bir örnek vereyim, önümüzdeki yıl borcu sıfırladık ama orada biz durursak ya da bizden sonra kim gelirse Trabzonspor yıllar içerisinde 3-4 yıl içerisinde aynı hale tekrar gelir. Bu çok net. Trabzonspor gelir getirici kalemlerini artırması lazım. Bununla alakalı neler yapıyoruz, İstanbul'da 3, Trabzon'da 1 çok önemli arazi üzerinde çalışıyoruz. Bununla alakalı çok ciddi planlamamız var, başvurularımız olacak, olduğu zaman da gerekli bilgilendirmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR İÇİN TABLO OLUMLU HALE DÖNMEYE BAŞLADI'

Trabzonspor için tablonun olumlu hale dönmeye başladığına vurgu yapan Doğan şunları söyledi:

"Gerçekten sahada, saha içinde camiama karşı mahcubum açık söyleyeyim. Ama bundan sonra Şenol Hocamıza da buranın içinden güzel bir şekilde çıkacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Onu da çok net söyleyeyim. Ancak ekonomik anlamda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi, çok ciddi emekler verildi. Bu emeklerin karşılığında da çok önemli aşamalar geçildi ve geçilmeye devam ediyor. Tablo hızlı bir şekilde olumlu hale dönüyor. Bundan sonraki süreçlerle alakalı bugüne kadar yaptığımız gibi tüm planlamalarımız hazır, net söylüyorum bunu. Üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren biz tekrar neler yapacağımızı, hangi başvuruları yaptığımızı, nerelere talip olduğumuzu Trabzon'da, İstanbul'da ve ülkenin diğer yerlerinde basın ve camiamızla paylaşacağız. Trabzonspor hem moral anlamında artık taraftarlarını daha mutlu edecek hem de yatırımcısını daha mutlu edecek inşallah. Çünkü sonuçta önemli bedelli sermaye artırımları da yaptık. Belli bir yerden sonra ekonomik anlamda olumluya dönem tablolar yatırımcımıza da yansıyacak. Hem Trabzonspor hem yatırımcısı hep beraber kazanmaya devam edecek inşallah."

'ŞENOL HOCAMIZA GÜVENİYORUZ'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un oyuncu satışı konusunda yaşadığı sorunu nasıl gidermeyi planladıkları yönündeki soruya, "Yaşadığımız mahcubiyet Trabzonspor'da son dönemde oynayan oyuncular gelirken isim olarak bakıldığı zaman yani ağırlık olarak tartışılacak oyuncular değil ama performans anlamında yeterli verimi alamadığımız için futbol piyasasında öne çıkamadılar. Biz bu dönemde aldığımız daha genç oyuncuları zaten bu planlamayı yaparak aldık. Draguş, Cham gibi oyuncular. Bunu yapabilecek herhalde Türkiye'deki en iyi hoca da şu an takımın başında sayın Şenol Güneş. En önemli katkıları bulunduğu takımdaki oyuncuların performanslarını artırmak. Bunu Trabzonspor'da da pek çok defa yaşadık. Ben Şenol hocama hem bu konuda hem saha sonuçları konusunda çok güveniyorum inşallah burada da artıya geçeceğiz" şeklinde cevap verdi.

'FUTBOL ŞENOL HOCAMIZA EMANET, O NE DERSE O'

Saha dışında başarılı olduklarını ancak saha içinde aynı başarıyı gösteremediklerini dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Saha içinde şahsen beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı memnun edecek skorlar yok. Ama oyuncuların kalitesiyle alakalı bir problem yok, bunu gelen hoca da söylüyor. Şu anda bir uyumsuzluk söz konusu. Biz zaten Şenol Hocamızı tercihimizin içinde ana sebepte böyle bir durumdan bizi tecrübesiyle en rahat çıkartacak çok değerli bir hocamız, şehrin çok önemli bir değeri. Kendisinin de dediği gibi futbol ona emanet. Hocamız ne derse ben başkan olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla onun tüm isteklerini yerine getiriyoruz. Transfer istediği zaman transfer, ne diyorsa o. Dolayısıyla biz hep beraber hocamızla beraber bu sorunları aşıp burada da iyi sonuçları alan bir hale gelmemiz gerekiyor, buna uğraşıyoruz"

'KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI'

Kötü günlerin geride kaldığının altını çizen Doğan, "Buraya gelen herkes, her yönetici, her başkan çok net söylüyorum Trabzonspor için en iyisini yapmaya çalışır; bu koltuk öyle bir koltuk. Kimseyi bir suçlama anlamında asla söylemiyorum. Ben hepsinin niyetinden eminim, herkes bir şeyler yapmaya çalıştı, yapan oldu yapamayan oldu. Biz başka şeyi eksik yapıyoruz, ben 'sahada mahcubum' diyorum. İnşallah ben de daha iyi yapmaya edeceğim" ifadelerini kullandı.

'BAŞLADIĞIM HERHANGİ BİR İŞİ YARIM BIRAKMADIM'

Aralık ayında yapılacak olan kongrede yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya Doğan, "Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım" yanıtını verdi. Doğan "Ben gelirken bazı söylemlerim vardı. Çünkü inanın çok farklı bir tabloyla karşı karşıyaydık. Neler yapabileceğini 3 aşağı 5 yukarı insan anlar bilir. Ancak bazı şeyler sizin dışınızda gelişiyor. Biz ekonomik anlamda dediğimiz yere yaklaştık. Aslında bu faize takılmasaydık veya Euro'daki artış farklı bir şekilde seyretseydi şu an çok daha farklı bir tabloyu konuşuyorduk. İki ayrı senaryo olarak konuşuyorum bunu. Dolayısıyla ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım" dedi.

'TRABZONSPOR LİGİN BAŞINDAN BERİ KATLEDİLİYOR'

Hakemlere yönelik soru üzerine konuşan Doğan, "Ben basın önünde de basın kanalıyla da yazılı olarak da hakemlerle alakalı Trabzonspor'un ligin başından beri açık ve net söylüyorum katledildiğini söylüyorum. Her maçımızda ayrı ayrı olaylar var. İstisnasız, hiç sekmiyor. Bununla alakalı kulüp olarak hem yazılı hem sözlü açıklamalarımızı yaptık. Ama Trabzonspor kulübü başkanı yapılanları görüyor, notunu alıyor. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz de daha farklı şeyler söyleyeceğiz tabi ki" diye konuştu.

'NE HİKMETSE TRABZONSPOR HEP BU SAATLERDE OYNUYOR'

Trabzonspor'un maç saatlerinin gündüz olması konusunda yazılı taleplerini iletmelerine karşın olumlu bir dönüş almadıklarının da altını çizen Doğan, "Taraftarımız mutsuz ama haklı. Bunun dışında maalesef ki maç saatleri ile ilgili, ne hikmetse Trabzonspor hep bu saatlerde oynuyor. Tüm uyarılarımıza rağmen, tüm dediklerimize rağmen yazılı sözlü bundan vazgeçmiyorlar. Federasyonun başında eski başkanımız var iyi Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bu konularla alakalı gereken çözümü ben bulacağına inanıyorum. Böyle düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ZİRVE YARIŞININ İÇİNDE OLMAKTIR'

Trabzonspor'un bu seneki hedefine ilişkin de konuşan Başkan Doğan "Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve yarışının içerisinde olmak. Biz geçen yılki o durumda bile kötü sonuçlar giderken ilgi 3'üncü bitirdik kupada final oynadık, alamadık. Bizim şu anki sezondan bir umudumuz bitmiş gibi bir durumumuz yok. Mağlup bile olmadık kimseye. Şenol hocama inanıyoruz. Çünkü Şenol Hocamız çok hırslı. İşin doğrusunda bu hırsını gördüğüm zaman şaşırmadım desem yalan olur. Dolayısıyla bu işin altından çıkacaktır. Biz de sonuna kadar yanındayız" ifadelerinde bulundu.

'BİR ŞEKİLDE PARASI BULUNACAK, BU TRANSFERLER YAPILACAK'

Transfer konusuna dair mesajlar da veren Doğan, "Transfer konusunda, biz yönetim olarak ne bugüne kadar ne bundan sonra teknik kadronun dediğinin dışında hareket etmeyeceğiz. Altyapıda sayın Güngör Şahinkaya var. Teknik hocamız Şenol Güneş, takımın, şehrin iki değeri. Bunlar aralarında ne konuşuyorsa bizden talebi ne ise biz yerine getireceğiz. Yerine getirme işi de benim işim. Bir şekilde parası bulunacak, bu transferler yapılacak" dedi.