Trabzonspor, Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile sahalarında oynayacakları karşılaşmanın tüm gelirlerini depremden etkilenenlere bağışlama kararı aldıklarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını da maça davet ettiklerini bildirdi.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, herkesin vatanına karşı sorumluluğu olduğunu belirterek, bu doğrultuda Basel maçı gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceğini vurguladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerde yaklaşık 15 milyon vatandaşın etkilendiğini belirten Ağaoğlu, şunları ifade etti:

"Bütün spor kulüpleri hemen aksiyon aldılar. Bölgeye en yakın kulüp olduğumuz için TS Club'taki tüm kışlık ürünlerimizi afet bölgesine gönderdik. Felaketin boyutları çok büyük, halkımızın duyarlılığı inanılmaz bir boyutta. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. AFAD'ın talimatları doğrultusunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Bütün ürünlerimizi Trabzon'dan temin ettik. Sadece uyku tulumlarını Bursa'dan ve İstanbul'dan aldık. Dün itibarıyla valimiz ile konuştuğumda AFAD organizasyonu dahilinde valiliğin organize ettiği 200'ün üzerinde tırın Trabzon'dan bölgeye gittiğini öğrendim."

Ağaoğlu, takım otobüsünü de deprem bölgesine gönderdiklerini kaydederek, " Biz ayrıca otobüsümüzü giderken yardım malzemeleriyle dönerken de depremden etkilenen kardeşlerimizi Trabzon'a ve civar illere nakletmek için gönderdik. İlk etapta 39 kişi geldi. Daha sonra Şanlıurfa'dan bir talep geldi. Urfa'ya bir otobüsümüzü gönderdik. Onlar da bu sabah Trabzon'a intikal ettiler. Bunların bir bölümünü Trabzon'da bazılarını da Giresun ve Ordu'ya servis araçlarıyla naklettik. Bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey var." ifadelerini kullandı.

"Maç oynanacak"

Süper Lig kulüp başkanlarını Basel maçına davet ettiklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkede futbola ara versek bile UEFA kupalarında maçlar devam ediyor. Bize kentin durumunu sordular ve biz de herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledik. Dolayısıyla bu maç oynanacak. Biz de Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak Basel maçının tüm gelirlerini depremden etkilenen kardeşlerimize bağışlama kararı aldık. Kombine sahipleri kardeşlerimizin de sadece bu maç için geçerli olmak üzere bu haklarından feragat etmelerini istiyoruz. Kombine sahibi taraftarlarımızın da bilet almaları ve bu gelirin AFAD kanalıyla depremzedelere nakdi yardım olarak ulaştırılması konusunda bir karar aldık. Bugün UEFA Başkanı Sayın Ceferin, TFF Başkanımız Büyükekşi ve yönetim kurulu ile bütün Süper Lig kulüp başkanlarını bu müsabakaya davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını gösterebilmemiz için bu maç önemli bir fırsat."

Almanya'da dostluk maçı

Bundesliga'dan bir takım ile dostluk maçı oynanması için planlamanın olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Tam olarak kesinleşmedi ama Bundesliga'dan bir kulüp başkanı arayarak böyle bir düşüncesinin olduğunu söyledi. 50 bin kişilik büyük bir stadyumda takımımızla dostluk müsabakası oynayıp, bu maçın gelirinin de depremzedelere aktarılması yönünde bir düşüncesi olduğunu ve bununla alakalı olarak da Alman Futbol Federasyonu ve şehrin belediye başkanıyla görüşmeler yaptığını, neticelendiği zaman resmi olarak bize ileteceklerini söylediler. Biz de uygun olan müsabaka takvimi içerisinde gidip orada o müsabakayı oynayıp, karşılaşmanın gelirini depremden etkilenen kardeşlerimize bağışlamak istiyoruz. Almanya'da yaşayan 3 milyon civarı vatandaşımız var. Bunların da önemli bölümü Trabzonsporlu ama eminim ki o maç oynandığı zaman Trabzonspor, diğer takımları destekleyen taraftarların da çok büyük hassasiyet göstereceklerini de biliyorum."

Ağaoğlu, herkesin vatanına karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Felaketin boyutunu düşündüğümüz zaman her şeyi devletten beklememiz sağlıklı bir bakış açısı olmaz, olamaz. Birey olarak, bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak hepimizin bu topraklara karşı bir sorumluğu var. O yardımlar ne zaman ki devlet millet bütünleşmesiyle birlikte yapılırsa o zaman hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak bir anlam ifade eder. Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu topraklarda kazandık. Onun için yaptıklarımızla övünmek gibi bir şeyin içerisinde asla değiliz. Yaptıklarımızın daha fazlasını yapmamamız gerektiğinin bilincindeyiz ve yapacağız da." değerlendirmesinde de bulundu.