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Trabzonspor, Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet etti

Spor Haberleri

Trabzonspor, Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet etti

Trabzonspor Kulübü, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmaya tüm takımların taraftarlarını davet etti.

Trabzonspor Kulübü, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmaya tüm takımların taraftarlarını davet etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım." ifadesine yer verildi.

Paylaşımlarda görüşlerine yer verilen Uğurcan Çakır da "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksınız bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz." dedi.

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Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Konferans İsviçre Spor Haberler

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