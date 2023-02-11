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Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı olarak yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

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