Trabzonspor, Basel'i 1-0 mağlup etti Spor Haberleri STAT: Şenol Güneş Spor KompleksiHAKEMLER: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis KazlauskasTRABZONSPOR: Uğurcan, Peres (Dk.72 Bartra), Denswil, Hugo, Eren (Dk.46 Larsen), Doğucan, Siopis (Dk.83 Umut), Bakasetas, Abdülkadir (Dk.89 Yusuf), Trezeguet, GomezBASEL: Hitz, Lang, Adams, Zeqiri (Dk. STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi HAKEMLER: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres (Dk.72 Bartra), Denswil, Hugo, Eren (Dk.46 Larsen), Doğucan, Siopis (Dk.83 Umut), Bakasetas, Abdülkadir (Dk.89 Yusuf), Trezeguet, Gomez BASEL: Hitz, Lang, Adams, Zeqiri (Dk.80 Diouf), Frei, Pelmard, Burger (Dk.80 Sene), Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa (Dk.62 Zeki) GOLLER: Dk.65 Larsen ( Trabzonspor ) SARI KART: Siopis ( Trabzonspor ) UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk müsabasında Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 23 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakaladı. 4'üncü dakikaya kadar Trabzonsporlu taraftarlar Kahramanmaraş merkezli depremin saat 04.17'de gerçekleşmesi sebebiyle sessiz kaldı. 17'nci saniyesinde tribünlerden 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratı yükseldi. 9'uncu dakikada Basel'de soldan ilerleyen Anton Kade'nin ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Zeqiri'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 21'inci dakikada Trabzonspor'da Eren Elmalı sol çaprazdan kaleye doğru şutunu çekti. Kaleci Hitz'den dönen topa Abdülkadir Ömür gelişine vurdu. Bu oyuncunun isabetsiz vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 29'uncu dakikada Bakasetas'ın rakip yarı sahaya doğru derin pasında sağ kanatta bulunan Maxi Gomez topu karşıladı. Maxi Gomez'in ceza sahasına doğru gönderdiği topa ceza sahasına giren Trezeguet'nin gelişine vuruşunda kaleci Hitz'e çarparak geri dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 65'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Savunma arkasına gönderilen topla bulşan Trezeguet'nin sağ çaprazdan kaleye doğru çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Hitz'e çarparak oyun alanına döndü. Geriden ceza sahasına giren Larsen'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 75'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Maxi Gomez'in vuruşunda top kaleci Hitz'i aşarak ağlara gitti. Mücadelenin hakemi Donatas Rumsas, VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. TARAFTARLAR BİRLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taraftarların siyah giyerek tribünleri doldurduğu karşılaşma, yapılan saygı duruşunun ardından başladı. Müsabaka için gelen Basel taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösteren taraftarlar, tekbir sesleriyle karşılık verdi. Karşılaşma için stada gelen birçok takım taraftarları mücadeleyi birlikte izlerken yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını mücadele boyuncu dalgalandırdı. Öte yandan tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu karşılaşmada, stadı dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölgesinde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptılar. TRABZONSPOR, SİYAH FORMA İLE SAHADA Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı. Basel maçında sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Edin Visca, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz yer almazken Serkan Asan yedek soyundu. Genç oyunculardan Arif Boşluk da maç kadrosunda yerini alırken, Gbamin ve Bartra da maça yedekte başladı. Bordo-mavililerde fazla forma şansı bulamayan Doğucan Haspolat ile sakatlıktan çıkan Bruno Peres ilk 11'de sahaya çıktı. GOL SEVİNCİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI Maça ikinci yarıda dahil olan ve 65'inci dakikada fileleri havalandıran Larsen, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere giderek Türk bayrağı açtı. TFF BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANLARI TRİBÜNLERDE Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun daveti üzerine Basel maçına; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da geldi. Maç öncesinde kulüpte düzenlenen yemekte buluşan başkanlar, stat önünde basın açıklaması yaptıktan sonra tribündeki yerlerini aldı. Başkanlar, maça gelen taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Basel Güneş Umut Spor Haberler

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