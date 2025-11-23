Haberler

Trabzonspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti. Takımda 5 eksik oyuncu bulunuyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Bordo mavililerde sakatlıkları sebebiyle Taha İnce Emre, Anthony Nwakaeme, Stefan Savic, kırmızı kart cezalısı Bouchouari ile Boran Başkan kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 5 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle Taha İnce Emre, Anthony Nwakaeme, Stefan Savic, kırmızı kart cezalısı Bouchouari ile Boran Başkan kafilede yer almadı. Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Rams Başakşehir maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Yakuphan Sarıalioğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandır Zubkov, Edin Visca, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
