Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün sabah yaptığı günün ilk antrenmanıyla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.