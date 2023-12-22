Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor