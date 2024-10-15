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Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanlar, kuvvet çalışması ve duran top çalışmaları ile devam ediyor.

TRABZONSPOR Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Günü çift idmanla tamamlayacak olan bordo-mavililer sabah salonda çalıştıktan sonra duran top çalışması yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah saat 10.30'da yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer Başakşehir maçı hazırlıklarını günün ikinci antrenmanında saat 16.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Başakşehir Antrenman Futbol Yaşam Spor

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