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Trabzonspor, Başakşehir ile 1000'inci Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, Başakşehir ile 1000'inci Maçına Çıkıyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, teknik direktör Şenol Güneş'in kariyerindeki 1000'inci maçı olacak. Trabzonspor, üst sıralara yaklaşmak için galip gelmek istiyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile yarın yapacağı maçla 33'üncü kez karşı karşıya gelecek. Sahasında galip gelerek üst sıralara yaklaşmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş de yarınki maçla kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig'de 9 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavili takım sahasında galip gelerek zirveye yakın olmak istiyor. 14 puanla 4'üncü sırada yer alan konuk ekip Başakşehir ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak amacında.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

GÜNEŞ 1000'İNCİ MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Başakşehir'i konuk edecekleri karşılaşmayla, teknik direktörlük kariyerindeki 1000'inci maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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