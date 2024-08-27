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Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıyor

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün Bankalar Birliği'nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağını, ayrıca kulübün bilançosundaki diğer borçlarının da ödeneceğini belirten Doğan, 'Süreç sonunda, Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz' dedi.

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün Bankalar Birliği'nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağını, ayrıca kulübün bilançosundaki diğer borçlarının da ödeneceğini belirten Doğan, "Süreç sonunda, Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı yazılı açıklamada kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün Bankalar Birliği'nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizen Başkan Doğan, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının yüzde 55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Ayrıca, Trabzonspor'un bilançosundaki diğer borçların da ödeneceğini belirten Başkan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini vurgulayarak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife

çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" dedi.

"GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALMAK YOLUNDA CİDDİ MESAFE ALMIŞ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kulübün vergi borçlarıyla ilgili planlarını da paylaşan Doğan, "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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