Trabzonspor, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Duygu Avunduk - Spor Anastasios Bakasetas Trabzonspor Spor Haberler

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